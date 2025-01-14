«У нас очень низкий процент трудоустройства по специальности»

После объединения Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) руководство планирует сделать упор на подготовку кадров для среднего профессионального образования. По словам и. о. ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, планируется, что будет увеличено число мест по договорам целевого обучения на программах подготовки учителей, поскольку у вуза «низкий процент трудоустройства по специальности». По данным аналитиков, в Свердловской области в среднем на одну вакансию педагога приходится 6,1 резюме, что соответствует «балансу спроса и предложения».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Биктуганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Юрий Биктуганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О том, что изменится для студентов и преподавателей после окончательного объединения двух университетов — РГППУ и УрГПУ, рассказал и. о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов на пресс-конференции во вторник, 14 января. «2024 год был определяющим, чтобы принять решение об объединении двух педагогических вузов, потому что нужно рассматривать систему образования Свердловской области как единую, не раздробленную»,— пояснил господин Биктуганов.

УрГПУ был основан в 1930 году как Уральский индустриально-педагогический институт. В 1932 году университет был переименован в Уральский педагогический институт, в 1933 году — Свердловский государственный педагогический институт. Нынешнее название университет носит с 1993 года. Главный корпус вуза располагается на Эльмаше. В университете обучается более 8,3 тыс. студентов по 49 образовательным программам.

РГППУ был основан в 1979 году как Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). В 1993–2001 годах имел название Уральского государственного профессионально-педагогического университета (УГППУ), с 2001 года — РГППУ. В вузе, где обучалось около 7,3 тыс. студентов, готовили педагогов для колледжей и университетов. Учебные здания находятся на Уралмаше и Эльмаше. Первые обсуждения о реорганизации РГППУ и УрГПУ в единое учебное заведение появились не менее 10 лет назад. В декабре 2024 года Министерство просвещения РФ издало приказ о присоединении вуза к УрГПУ.

По словам Юрия Биктуганова, в условиях дефицита кадров необходимо привлекать абитуриентов в систему подготовки как учительских кадров, так и преподавателей для учреждений среднего профессионального образования. «Суверенитет страны — это не просто слова, это обновление технологий. Поэтому необходимо через систему высшего профобразования подготовить специалистов в большей степени естественно-научного направления, которые грамотно выстроят логику профориентации школьников для получения инженерных специальностей, которых сегодня не хватает»,— отметил господин Биктуганов, добавив, что после реорганизации в УрГПУ планируется сделать упор на подготовку преподавателей среднего профобразования и мастеров производственного обучения.

Юрий Биктуганов рассказал, что не исключено «возвращение педагогов профессорско-преподавательского состава» в объединенный вуз, поскольку рассматривается перспектива открытия новых специальностей, в частности в сфере подготовки работников среднего профобразования. При этом, по его словам, масштабного обновления образовательных программ вуза не ожидается.

В части подготовки учителей господин Биктуганов возлагает надежду на увеличение числа бюджетных мест по договорам целевого обучения. По его словам, в УрГПУ доля тех, кто обучается по договору целевого обучения, составляет около 30%.

«У нас очень низкий процент трудоустройства по специальности. В основном это предприятия, организации, бизнес, коммерция. Моя задача изменить эту философию»,— заявил он.

Недостаток квалифицированных педагогов приводит к ухудшению уровня преподавания, заявил в разговоре с «Ъ-Урал» первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов. «Дефицит учителей — одна из наиболее острых проблем современного образования. Одной из основных причин нехватки педагогов является низкий уровень оплаты труда, что делает профессию непривлекательной для молодых специалистов. Поэтому выпускники педвузов предпочитают искать работу в других сферах, где зарплаты выше. Учебные заведения должны обновлять свои программы и методы обучения, чтобы готовить учителей, соответствующих современным требованиям. Также важно поддерживать молодых специалистов»,— прокомментировал господин Породнов.

В Свердловской области с 1 сентября 2024 года в три раза было увеличено единовременное пособие для молодых специалистов, приступивших к работе в школах. Так, выплата в сельской местности составила 150 тыс. руб., на остальных территориях — 100 тыс. руб. Помимо этого в регионе действует программа «Земский учитель», по которой молодые специалисты могут рассчитывать на предоставление служебного жилья, определение детей в школы и детские сады, а также получение субсидии на приобретение жилья.

На рынке труда Свердловской области спрос на учителей за 2024 год вырос на 24% по сравнению с 2023 годом, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HH.ru.

Так, в декабре 2024 года — январе 2025 года в регионе было открыто 378 вакансий для учителей и педагогов. В среднем на одну вакансию приходится 6,1 резюме потенциальных кандидатов. «Это соответствует балансу спроса и предложения, то есть недостатка кандидатов у работодателей в данный момент нет»,— пояснили в HH.ru, добавив, что диапазон зарплатных предложений для учителей составил от 45 тыс. руб. до 75 тыс. руб.

Анастасия Таначева