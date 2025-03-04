Суд в Уфе вынес приговор троим участникам массовой драки на рынке

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор троим участникам массовой драки на территории торгово-распределительного центра, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Суд приговорил их к лишению свободы сроком от трех с половиной лет до 12 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы между двумя мужчинами произошел конфликт. В тот же день оппоненты со своими знакомыми встретились на территории центра. Ссора переросла в драку с использованием травматического пистолета, биты, камней, палок. Один из участников драки ударил другого топором по голове, причинив его здоровью тяжкий вред. Все соучастники инцидента получили травмы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», шестеро пострадавших были доставлены в больницу. Один из них был госпитализирован в реанимацию с тяжелой травмой головы, еще один — с несколькими огнестрельными ранениями. Полицейские изъяли с места происшествия девять гильз, шесть патронов, три топора, два магазина с патронами, балаклаву. По данным источника «Ъ-Уфа», участниками конфликта были уроженцы Узбекистана и Ингушетии, а его причиной — ревность.

Подсудимые не признали вину.

В отношении оппонентов подсудимых ранее вынесены приговоры.

Майя Иванова