Зарубежные СМИ: Какой помощи от США лишится Украина?

США приостановили военную помощь Украине, это подтвердили агентству Reuters в Белом доме. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что такой шаг — временная мера, пока в Киеве не покажут стремление заключить мирное соглашение с Москвой. Как пишут зарубежные СМИ, Дональд Трамп с самого начала своего срока скептически относился к поставкам вооружения Украине, но на серьезные меры решился после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Речь идет, в частности, о поставках американской военной техники, включая оружие, которое идет транзитом через Польшу. По данным Института мировой экономики в Киле, с начала войны США потратили более $100 млрд на военную и экономическую поддержку Украины. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Директива Дональда Трампа затрагивает оружие и боеприпасы на сумму более $1 млрд, некоторые из них только готовятся к поставке, другие уже следуют на Украину, сообщает The New York Times. По данным Bloomberg, речь идет о критически важных боеприпасах, в частности, сотнях управляемых реактивных систем залпового огня и противотанковых средствах.

Киев также зависит от поддержки разведки США в запуске ракет большой дальности, добавляет The Washington Post. Трамп унаследовал от бывшего президента Джо Байдена обязательство поставить оружие почти на $4 млрд. Непонятно, будет ли это исполнено, особенно с учетом того, что запасы в США истощаются и их необходимо пополнять, заключает Bloomberg.

Решение Трампа резко обостряет разрыв между Вашингтоном и Киевом в критический момент конфликта, продолжает The New York Times. По словам американских чиновников и аналитиков, благодаря собственному производству оружия и поставкам из Европы Украина продержится несколько недель или даже месяцев. В свою очередь, большинство стран ЕС во главе с Францией, Великобританией и Германией пообещали нарастить помощь. Но у них почти нет запасов, чтобы компенсировать разницу в краткосрочной перспективе, подчеркивает издание.

Европейцы работали над пакетом военной помощи для Украины на $20 млрд, напоминает The Washington Post. Сторонники Киева на континенте пытаются усилить позиции Украины, считая, что США движутся к переговорам о мире на условиях, которые больше выгодны Москве. План состоял в том, чтобы отправлять союзнику артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другие системы вооружения. Однако ключевые экономики континента сами испытывают трудности, и им может быть сложно поддерживать поставки в долгосрочной перспективе, отмечает газета. В итоге Евросоюз приостановил разработку пакета военной помощи, пишет Politico. Как это бывало и прежде, инициативу заблокировала Венгрия.

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