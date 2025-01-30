Петербуржцам пообещали скидки при оплате поездок в метро по биометрии

Оплата проезда в метрополитене Санкт-Петербурга может стать выгоднее действующего тарифа. О предоставлении скидок ТАСС заявил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До конца текущего года сервис будет запущен в петербургской подземке. Господин Поволоцкий подчеркнул, что планируется сделать оплату по биометрии доступной во всех метрополитенах России.

«По плану к концу года сервис оплаты по биометрии будет доступен во всех метрополитенах страны. В Санкт-Петербурге и Новосибирске мы также предложим пассажирам сэкономить на поездках»,— добавил гендиректор Центра.

К тому же планируется сделать сервис доступным для всех категорий граждан. К нему планируют подключить проездной, региональную или социальную карту. Работа в этом направлении ведется в Центре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что количество оплат «улыбкой» в Петербурге и Ленобласти выросло до 7%.

Татьяна Титаева