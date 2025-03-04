Подозреваемые в убийстве и расчленении знакомого в Мурино дали показания

После задержания подозреваемые в убийстве и расчленении тела человека с дальнейшим сокрытием фрагментов в двух чемоданах дали признательные показания. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поделилась кадрами допроса фигурантов.

«Сначала выпили, потом она начала говорить, что конфликт какой-то произошел. И после этого она еще в туалет отошла. Потом она бросилась на нее, начала нож брать, я уже ее отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла»,— заявил полиции один из фигурантов.

Его жена призналась, что помогала супругу выносить чемоданы. Отметим, что, по информации полиции, речь шла об убийстве знакомого.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подозреваемых в убийстве и расчленении тела нашли в Петрозаводске.

Татьяна Титаева