В рамках КРТ в регионах Урала расселили более 100 тыс. кв. м аварийного жилья

На территории Уральского Федерального округа (УрФО) в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) фактически расселили более 100 тыс. кв. м аварийного и 73 тыс. кв. м ветхого жилья, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отметили в полпредстве, в будущем эти цифры вырастут более чем в два раза. Всего на Урале сегодня определены 198 территорий КРТ общей площадью более 2,3 тыс. га, где возможно построить 16,3 млн кв. м жилья. Программу начали реализовывать на 124 территориях.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) под КРТ были определены 37 территорий общей площадью 348 га и градостроительным потенциалом жилой площади более 1,8 млн кв м. В Екатеринбурге с 2022 года в рамках КРТ под переосвоение было отдано около 30 га земли.

Ирина Пичурина