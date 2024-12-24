«Будем добиваться увеличения доли оптимистов»

Руслан Кухарук спустя три месяца после избрания главой Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) выступил с первым посланием перед депутатами окружной думы о положении дел в регионе и перспективах развития субъекта. Губернатор заявил о планах разработки четырех месторождений с запасами нефти в 3 млрд тонн, строительства 1,8 млн кв. м жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ) и усиления работы по диверсификации экономики, в которой 86% от внутреннего регионального продукта дает топливно-энергетический комплекс. Господин Кухарук подчеркнул «неприемлемость» конфликтов и призвал региональные элиты к «единению».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послание губернатора Руслана Кухарука о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА Послание губернатора Руслана Кухарука о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА

Заслушать первое послание Руслана Кухарука в должности губернатора в большой зал концертно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске съехались главы муниципалитетов округа, депутаты Тюменской облдумы, Госдумы и член Совет федерации от Югры Александр Новьюхов, однако без коллеги по верхней палате парламента Натальи Комаровой, которая возглавляла регион в 2010-2024 годы. Председатель окружной думы Борис Хохряков сообщил, что вопрос о послании господина Кухарука не предусматривает как голосования депутатов, так и прений.

В начале выступления Руслан Кухарук подчеркнул, что был избран губернатором «в трудные времена, на переломе эпох». «Контуры будущего еще не сложились, но не строить собственный образ будущего нельзя»,— отметил он, после чего заявил о «срочности» создания мастер-плана Югры. По его словам, документ должен стать первым шагом к разработке генерального плана развития ХМАО.

«Деталей проработанного генерального плана развития округа на годы вперед еще нет и быть не может. Такое нельзя создавать в спешке, это как раз было бы безответственно»,— пояснил господин Кухарук, после чего рассказал об основных идеях мастер-плана округа.

Губернатор отметил, что в Югре «привыкли апеллировать к славной истории, написанной прежде всего первопроходцами», которыми были ханты, манси, лесные ненцы, однако подчеркнул, что «на одной только гордости великими предками великое будущее не построить». «Сегодня первопроходцы — это мы сами. Это значит идти в неизведанное, в места, еще не нанесенные на карту»,— сказал он, добавив, что главной чертой первопроходца является «вера».

«Более 77% жителей довольны положением дел в округе. Что их семья через несколько лет будет жить лучше, считают чуть больше 50%. А вот этого недостаточно, это нас не устраивает. Всеми нашими делами и действиями будем добиваться увеличения доли оптимистов»,— призвал глава ХМАО.

Руслан Кухарук добавил, что второй чертой первопроходца является «товарищество», которая не предусматривает раздоров во время экспедиции. «Конфликты, зачастую на пустом месте, костры амбиций, сведение счетов неприемлемы. Чего греха таить, у нас такое случается, но пришло время единения»,— подчеркнул губернатор.

Господин Кухарук отметил, что «товарищество» продемонстрировано в бюджете региона на 2025 год, 68% расходов которого планируется направить на социальную сферу. Губернатор добавил, что крупные нефтяные компании «по доброй дружеской воле» ежегодно выделяют порядка 10 млрд руб. на повышение качества жизни югорчан, что требует «встречного движения» от властей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послание губернатора Руслана Кухарука о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА Послание губернатора Руслана Кухарука о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА

Губернатор заявил о необходимости сохранения доли ХМАО в общестрановой добыче нефти на уровне 40-42% и поручил департаменту недропользования округа подготовить концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в Югре до 2050 года. «Уже определены четыре перспективных поисковых кластера: Березовско-Белоярский и Кондинский в западной части, Колтогорский и Восточно-Вартовский в восточной части Югры, с общим ресурсным потенциалом около 3 млрд тонн нефти»,— сообщил губернатор, добавив, что правительство региона готовит предложение по лицензированию разработки территорий на 2025 год.

Руслан Кухарук отметил, что валовый региональный продукт (ВРП) Югры ежегодно увеличивается на более чем 1 трлн руб.

«В 2024 году он приблизится к 10 трлн руб., объем инвестиций превысит 1,7 трлн руб.»,— пояснил он, однако призвал собравшихся не «самоуспокаиваться».

Господин Кухарук подчеркнул необходимость переселить 38 тыс. югорчан из аварийного жилья и призвал активнее использовать механизм комплексного развития территорий (КРТ).

«Под КРТ уже определены 37 территорий общей площадью 348 га, с градостроительным потенциалом жилой площади более 1,8 млн кв м. Каждая из таких площадок должна рассматриваться местными властями не только как зона реновации, но и как инвестиционный проект»,— подчеркнул губернатор. Он добавил, что на решение проблемы транспортной доступности 114 населенных пунктов в ХМАО планируется направить около 20,5 млрд руб. до 2027 года.

Руслан Кухарук отметил, что средства на решение социальных задач поступают от топливно-энергетического комплекса, который дает 86% ВРП. В связи с этим губернатор призвал повысить конкурентоспособность других отраслей экономики, включая креативные индустрии и сферу гостеприимства. Господин Кухарук пояснил, что самым привлекательным компонентом регионального брендирования являются духовные и гастрономические традиции коренных народов Югры.

«Их надо всемерно и системно поддерживать, в том числе помогая с коммерциализацией и тем самым формируя для этих народов дополнительные источники стабильных доходов»,— сказал он.

Губернатор добавил, что власти намерены закупать продукцию у югорчских оленеводов и продвигать ее под единым окружным брендом на внутренних и внешних рынках.

В завершении выступления Руслан Кухарук объявил о перезагрузке совета при губернаторе по развитию местного самоуправления. По его словам, ассоциация станет «своего рода "внештатным" департаментом правительства Югры». Он отметил, что в совете создадут постоянно работающие комиссии по основным направлениям развития муниципалитетов для выявления проблем и разработки решений. В состав комиссий войдут главы муниципальных образований, руководители и сотрудники окружных департаментов и служб.

«ХМАО должен в ближайшие годы выйти на новый виток развития, пришло время первопроходцам двигаться дальше, на прорыв, к новым вершинам. Условие такого рывка — всемерное выравнивание доступа югорчан не просто к тем или иным услугам, но к современным экономическим, социальным, культурным, духовным ценностям»,— отметил Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что будущее «долго ждать не станет», и призвал собравшихся «отправляться в путь».

Василий Алексеев