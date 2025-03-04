Госдума приняла к рассмотрению законопроект о новом статусе бойцов курского приграничья

Накануне Совет Госдумы принял к рассмотрению законопроект, который уравнивает по статусу участников спецоперации и военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Поправки в закон «О ветеранах» могут затронуть более 83 тыс. человек. На их реализацию в 2025–2027 годах может потребоваться 17,2 млрд руб.

Подготовленный Минобороны законопроект был одобрен правительством РФ 27 февраля. На следующий день его внесли в Госдуму. Тогда же нижняя палата установила, что комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет собирать отзывы, предложения и замечания до 18 марта. Таким образом, первое чтение законопроекта может произойти после 16 марта.

Согласно документу, поправки затронут 41,4 тыс. военнослужащих Минобороны, 29,9 тыс. сотрудников Росгвардии, 885 работников Федеральной службы судебных приставов, 104 представителей Государственной фельдъегерской службы, одного человека из Федеральной службы охраны и так далее.

На пресс-конференции президента Владимира Путина 19 декабря прошлого года был поднят вопрос разницы в выплатах участников СВО и военнослужащих курского приграничья. Тогда глава государства пообещал исправить ситуацию.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ».