Пиковый онлайн-Steam превысил 40 млн пользователей

Американская компания Valve сообщила, что в воскресенье, 2 марта, сервис цифровой дистрибуции Steam достиг нового исторического максимума по количеству одновременно активных пользователей. В 17:00 по московскому времени пиковый онлайн составил 40,3 млн человек.

Также был обновлен рекорд по числу игроков, одновременно находившихся в игре,— 12,7 млн человек. Предыдущий максимум составлял 12,5 млн и был установлен в августе 2024 года.

Среди самых популярных игр в момент достижения рекорда — Counter-Strike 2 с 1,75 млн одновременных игроков, Monster Hunter Wilds с 1,35 млн, а также PUBG: Battlegrounds с 820 тыс. и Dota 2 с 650 тыс. игроков.

Пиковый онлайн в 20 млн пользователей был зафиксирован в марте 2020 года, а рубеж 30 млн был преодолен осенью 2022 года.

Евгений Федуненко