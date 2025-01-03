В 2024 году 28 многодетных семей Татарстана бесплатно получили от государства 48 квартир в рамках Года семьи. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на Госжилфонд при раисе Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многодетные семьи Татарстана получили 48 квартир в 2024 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Многодетные семьи Татарстана получили 48 квартир в 2024 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предоставление бесплатного жилья многодетным семьям стало частью реализации национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

Новые квартиры расположены в соципотечных домах, построенных на средства Госжилфонда. Все помещения имеют чистовую отделку и полностью готовы к проживанию: оснащены сантехникой, кухонными плитами, пожарной сигнализацией и всеми необходимыми счетчиками.

В 2025 году в Татарстане планируют обеспечить жильем еще 24 семьи, воспитывающие пятерых и более детей.

Анар Зейналов