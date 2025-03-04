Объем лесовосстановления в Хакасии в 2,5 раза превысил площадь погибших деревьев

По нацпроекту «Экология» в 2024 году в Республике Хакасия восстановлено 5,1 тыс. га лесов, что на 1,1 тыс. га больше, чем годом ранее, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. «Площадь лесовосстановления почти в 2,5 раза превысила площадь погибших насаждений»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В течение прошлого года регион приобрел 15 единиц лесопожарной техники.

По итогам 2024 года, число лесных пожаров в Хакасии снизилось в 7,5 раз к показателю предыдущего года. При этом, площадь пострадавшей от огня территории сократилась почти в 20 раз. Глава региона сообщил, что в прошлом году лесные инспекторы провели более 7 тыс. проверок — на 40 % больше, чем в 2023-м.

Как писал «Ъ-Сибирь», правительство Иркутской области приняло решение в 2025 году на 20% увеличить объем финансирования мероприятий по тушению пожаров. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 2,01 млрд руб.

Антон Вебер