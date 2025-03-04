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На Дону экспортировали более 160 тонн мяса птицы

В пункте ветеринарного оформления Ростовской области проверили 6 партий мяса птицы общим весом более 160 тонн для экспорта в Конго, Бенин, Объединенные Арабские Эмираты и в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В частности, с территории региона в Конго отправлено 27 т. мяса, еще столько же — в Бенин. Три партии общим весом 86 т. направлены в Объединенные Арабские Эмираты. Также 25 т. мяса утки были доставлены в Китай.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из Ростовской области в Бенин и Азербайджан отправили более 60 тонн мяса птицы.

Снежана Стодольская

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