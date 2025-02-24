Из Ростовской области в Бенин и Азербайджан отправили более 60 тонн мяса птицы
С территории Ростовской области в Бенин и Азербайджан экспортировали более 60 тонн мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора региону.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По итогам минувшей недели в местах таможенного оформления региона досмотрено и оформлено две партии мяса птицы общим весом 64,1 т. Одна партия весом 27 т направлена в Бенин, другая — почти 37 т — в Азербайджан.
Продукция признана безопасной для потребления и соответствует требованиям стран-импортеров. Разрешение на вывоз было выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с начала текущего года на территорию Ростовской области поступило 100 тонн фисташек из Индии на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске.