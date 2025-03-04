Главный электрометаллург ЧЭМК стал директором Серовского завода ферросплавов
Управляющим директором Серовского завода ферросплавов (Свердловская область) назначен главный электрометаллург Челябинского электрометаллургического комбината Николай Калиновский. Его представил коллективу генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, сообщает пресс-служба предприятия.
Николай Калиновский родился в Челябинске, ему 58 лет. Окончил металлургический факультет политехнического института и начал работу на Челябинском металлургическом заводе в кислородно-конвертерном цехе. На ЧЭМК господин Калиновский трудится с 1997 года с должности начальника участка шихто-подготовки.
Прежний руководитель Серовского завода Валерий Фадеев продолжит работу в должности советника генерального директора ЧЭМК.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по иску Генеральной прокуратуры России изъял у Юрия и Людмилы Антиповых и передал РФ акции предприятий группы ЧЭМК — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Серовский завод находится под управлением АО «ЧЭМК».