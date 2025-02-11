Самолеты из Салехарда в Ханты-Мансийск начнут летать в марте

Регулярные рейсы между Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО) и Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО-Югра) запустят в марте по маршруту Салехард — Ханты-Мансийск, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обслуживать рейсы будет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах CRJ-200 на 50 посадочных мест, время в пути составит 1 час, а стоимость билета не будет превышать 6810 руб. По дням вылета перевозчик и аэропорты пока ведут переговоры — предположительно, это будут вторник и четверг.

Перелеты будут субсидироваться из бюджетов двух автономных округов.

Напомним, о намерении запустить авиарейсы между Югрой и Ямалом ранее объявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он также добавил, что сейчас ведутся работы по обновлению аэропорта в Нижневартовске и ремонтируется взлетно-посадочная полоса в Березово.

Ирина Пичурина