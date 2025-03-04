Томский обком КПРФ возглавил Андрей Петров

Вице-спикер городской думы Томска Андрей Петров избран первым секретарем томского обкома КПРФ. Об этом было объявлено в ходе сессии муниципального парламента.

Заседание проходит 4 марта. «Андрей Геннадьевич Петров возглавил региональное отделение КПРФ… Конечно, очень хотелось бы его поздравить с этим достижением, пожелать ему успехов в работе и конструктивного сотрудничества»,— сообщил в начале сессии спикер, единоросс Сергей Сеченов. По данным аккаунта регионального отделения КПРФ, выборы первого секретаря прошли в ходе пленума обкома 2 марта.

До последнего времени обком партии возглавляла депутат областной законодательной думы Наталья Барышникова. Господин Петров занимал пост второго секретаря. В 2022 году он принимал участие в выборах губернатора Томской области в качестве кандидата КПРФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 марта новосибирские коммунисты переизбрали Анатолия Локотя первым секретарем областного комитета КПРФ.

Валерий Лавский