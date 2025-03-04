FT: Франция предложила передать активы РФ под гарантии безопасности Украины

Франция предложила использовать замороженные российские активы для гарантии безопасности Украины, если Россия нарушит будущее соглашение о прекращении огня, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение рассматривается как способ принудить Москву соблюдать любое соглашение и обеспечить Киеву гарантии безопасности. Газета отмечает, что идея получила поддержку других европейских стран, хотя до полного согласия еще далеко.

Фридрих Мерц, лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока ХДС/ХСС, выразил готовность рассмотреть возможность поддержки предложения Франции. Один из источников сообщил, что все больше стран готовы использовать замороженные активы РФ как рычаг давления.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, на международной площадке Euroclear в Бельгии хранятся $210 млрд российских активов.