Премьер Великобритании Стармер выступил за отправку войск на Украину

Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Он уточнил, что для успеха таких миссий необходима сильная поддержка США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо»,— сказал господин Стармер во время выступления в Палате общин.

Премьер-министр добавил, что даже после установления на Украине мира европейские страны продолжат укреплять обороноспособность Киева. «Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности»,— заключил господин Стармер.

Лидеры ведущих европейских государств провели в воскресенье саммит в Лондоне для определения дальнейших действий по Украине. Среди прочего Британия объявила о предоставлении Украине кредита на $2,85 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Кир Стармер назвал главной задачей саммита формирование западными союзниками военной «коалиции доброй воли», готовой отправить миротворцев на Украину.

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