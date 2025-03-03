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Бориса Спасского похоронят на Троекуровском кладбище

Десятого чемпиона мира по шахматам похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России. Церемония прощания состоится в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя 4 марта в 12:00 мск.

Борис Спасский в 1969 году

Борис Спасский в 1969 году

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борис Спасский в 1969 году

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борис Спасский умер 27 февраля в Москве в возрасте 88 лет. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. В 1960 году состоялась первая партия Бориса Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером, в которой советский шахматист одержал победу. В 1969 году Борис Спасский победил советского гроссмейстера Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира.

Подробнее о Борисе Спасском — в материале «Ъ» «Десятый как первый».

Фотогалерея

Путь Бориса Спасского от новичка до чемпиона мира

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«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть» &lt;br>Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»
Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

Фото: Николай Науменков / ТАСС

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент&lt;br>На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент
На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам» &lt;br>Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»
Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

Фото: РИА Новости

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Фото: JWG / AP

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»&lt;br>В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»
В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

Фото: AP

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

Фото: В. Барановский / РИА Новости

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»&lt;br>В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»
В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя &quot;полувер&quot;. То сильно верю, то снова безбожник»

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник»

Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

Фото: Gail Katz Productions

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»
Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

Фото: Николай Науменков / ТАСС

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент
На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»
Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

Фото: РИА Новости

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Фото: JWG / AP

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»
В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

Фото: AP

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

Фото: В. Барановский / РИА Новости

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»
В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник»

Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

Фото: Gail Katz Productions

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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