Бориса Спасского похоронят на Троекуровском кладбище

Десятого чемпиона мира по шахматам похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России. Церемония прощания состоится в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя 4 марта в 12:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Спасский в 1969 году

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Борис Спасский в 1969 году

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борис Спасский умер 27 февраля в Москве в возрасте 88 лет. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. В 1960 году состоялась первая партия Бориса Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером, в которой советский шахматист одержал победу. В 1969 году Борис Спасский победил советского гроссмейстера Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира.

Подробнее о Борисе Спасском — в материале «Ъ» «Десятый как первый».