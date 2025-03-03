На Ставрополье промышленное производство выросло на 2,4%

В Ставропольском крае индекс промышленного производства в январе этого года составил 102,4% по сравнению с январем 2024 года, сообщает Северо-Кавказстат.

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«В структуре отгруженной продукции обрабатывающие производства составили 40,6 млрд руб. (+12,5%), обеспечение энергоресурсами — 12,3 млрд руб. (+23,8%), добыча полезных ископаемых — 3,9 млрд руб. (+11,6%), водоснабжение и утилизация отходов — 2 млрд руб.(+23,4%)»-,— пояснили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в прошлом году в крае изготовили 375 тыс. тонн муки.

Николай Аксенов