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Предприятия Ставрополья увеличили производство муки на 6%

В прошлом году аграрии Ставрополья отправили на внутренний рынок 374 тыс. тонн муки, что на 6% в сравнении с 2023. Об итогах выработки рассказал и.о. министра экономического развития края Антон Доронин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производителям регион оказывают поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Производством муки в регионе занимаются 83 организации, в том числе 12 экспортёров, производящих муку, которым мы оказываем комплекс мер государственной поддержки»,— сообщает Антон Доронин.

Ставропольскую муку сегодня поставляют в более чем десять стран мира, в том числе Китай, Ирак и Белоруссию.

Николай Аксенов

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