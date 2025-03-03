Обвиняемые по делу об отравлении «Мистером Сидром» частично признали вину

Самарские предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину в массовом отравлении напитком «Мистер Сидр», из-за употребления которого умерли 50 человек. При этом в ходе заседания в суде Красноглинского района Самары обвиняемые заявили, что не считают себя виновными в совершении преступления «группой лиц по предварительному сговору», сообщил ТАСС.

Фигурантам предъявили обвинение в производстве и продаже спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ранее Анар Гусейнов ходатайствовал о прекращении дела, однако суд отказал ему.

Следствие установило, что обвиняемые организовали производство алкогольной продукции в 2023 году. При этом они отказались от создания напитка по технологии брожения и стали добавлять этиловый спирт в растворимый сок. Сам спирт, находившийся на складе конфиската ГУ МВД по Самарской области, незаконно купил Артем Айрапетян. Всего сообщники приготовили около 48 тыс. литров напитка, 30 тыс. литров предприниматели успели продать.

По данным гособвинения, контрафактный напиток продавался в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, а также в Чувашии, Удмуртии и Марий Эл. Помимо 50 погибших от напитка еще 66 человек получили отравления разной степени тяжести. В феврале 2024 года по этому делу осудили бывшего полицейского Ивана Гребенкина и двух предпринимателей — Алексея и Дмитрия Егоровых.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Смертельный "Мистер Сидр"».

Никита Черненко