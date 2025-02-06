Смертельный «Мистер Сидр»

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр», жертвами которого стали 50 человек. В производстве сидра обвиняются самарские предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян, которые, по данным следствия, воспользовались конфискатом, украденным с полицейского склада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Анар Гусейнов в зале суда

Фото: Наталья Хороших / ТАСС Предприниматель Анар Гусейнов в зале суда

Фото: Наталья Хороших / ТАСС

В Красноглинский райсуд Самары направлено для рассмотрения по существу уголовное дело предпринимателей Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, которым инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. Потерпевшими по делу к обвиняемым заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн руб.

В июне 2023 года сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране были зафиксированы массовые отравления людей, употребивших алкогольный напиток «Мистер Сидр». В итоге 50 человек погибли, еще 66 понадобилась медицинская помощь.

Как выяснилось, смертельно опасный напиток производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в Самарской области. Поставщиком «Мистера Сидра» выступал индивидуальный предприниматель, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов. По версии следствия, в 2023 году он организовал производство алкогольной продукции совместно с Артемом Айрапетяном. По данным правоохранителей, бизнесмены в целях экономии намеренно отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла. Вместо этого они решили добавлять в растворимый сок этиловый спирт. Его поставками для производства занимался Артем Айрапетян. Как установило следствие, предприниматель решил воспользоваться конфискованным спиртом, хранившимся на складе ГУ МВД России по Самарской области, и незаконно приобрести его.

По данным Следственного комитета России, в мае 2023 года предприниматели Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров украли со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» (ЦХиСО) автоцистерну с шестью тоннами хранящегося там метилового спирта. Он хранился там с 2012 года, хотя должен был быть уничтожен.

На склад подозреваемых впустил сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял объект.

Полицейский в дни своего дежурства несколько раз пропускал грузовик на территорию склада, где отец с сыном с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости. Далее мужчины, полагая, что продукция является этиловым спиртом, реализовали ее.

Стоимость похищенной жидкости оценили в 102 тыс. руб.

Советский райсуд Самары в феврале прошлого года признал бывшего полицейского и двоих предпринимателей виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). Иван Гребенкин получил три с половиной года колонии общего режима, Алексей Егоров — три года и три месяца общего режима, а Дмитрий Егоров — три с половиной года строгого режима. Замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ЦХиСО Александр Ремнев были уволены.

Тысячи литров опасного для жизни сидра не дошли до потребителей — их изъяли в 11 регионах России. По результатам экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Опасное вещество использовалось в приготовлении 48 тыс. литров продукции под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето сидр». На этикетках сообщалась недостоверная информация о натуральном составе напитков.

Андрей Сазонов, Самара