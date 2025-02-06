Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смертельный «Мистер Сидр»

Дело о массовом отравлении суррогатом дошло до суда

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр», жертвами которого стали 50 человек. В производстве сидра обвиняются самарские предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян, которые, по данным следствия, воспользовались конфискатом, украденным с полицейского склада.

Предприниматель Анар Гусейнов в зале суда

Предприниматель Анар Гусейнов в зале суда

Фото: Наталья Хороших / ТАСС

Предприниматель Анар Гусейнов в зале суда

Фото: Наталья Хороших / ТАСС

В Красноглинский райсуд Самары направлено для рассмотрения по существу уголовное дело предпринимателей Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, которым инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. Потерпевшими по делу к обвиняемым заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн руб.

В июне 2023 года сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране были зафиксированы массовые отравления людей, употребивших алкогольный напиток «Мистер Сидр». В итоге 50 человек погибли, еще 66 понадобилась медицинская помощь.

Что известно о «Мистере Сидре»

Читать далее

Как выяснилось, смертельно опасный напиток производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в Самарской области. Поставщиком «Мистера Сидра» выступал индивидуальный предприниматель, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов. По версии следствия, в 2023 году он организовал производство алкогольной продукции совместно с Артемом Айрапетяном. По данным правоохранителей, бизнесмены в целях экономии намеренно отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла. Вместо этого они решили добавлять в растворимый сок этиловый спирт. Его поставками для производства занимался Артем Айрапетян. Как установило следствие, предприниматель решил воспользоваться конфискованным спиртом, хранившимся на складе ГУ МВД России по Самарской области, и незаконно приобрести его.

По данным Следственного комитета России, в мае 2023 года предприниматели Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров украли со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» (ЦХиСО) автоцистерну с шестью тоннами хранящегося там метилового спирта. Он хранился там с 2012 года, хотя должен был быть уничтожен.

На склад подозреваемых впустил сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял объект.

Полицейский в дни своего дежурства несколько раз пропускал грузовик на территорию склада, где отец с сыном с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости. Далее мужчины, полагая, что продукция является этиловым спиртом, реализовали ее.

Стоимость похищенной жидкости оценили в 102 тыс. руб.

Советский райсуд Самары в феврале прошлого года признал бывшего полицейского и двоих предпринимателей виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). Иван Гребенкин получил три с половиной года колонии общего режима, Алексей Егоров — три года и три месяца общего режима, а Дмитрий Егоров — три с половиной года строгого режима. Замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ЦХиСО Александр Ремнев были уволены.

Тысячи литров опасного для жизни сидра не дошли до потребителей — их изъяли в 11 регионах России. По результатам экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Опасное вещество использовалось в приготовлении 48 тыс. литров продукции под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето сидр». На этикетках сообщалась недостоверная информация о натуральном составе напитков.

Андрей Сазонов, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...