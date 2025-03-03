Вологодский губернатор предложил экс-мэру Череповца баллотироваться в Госдуму

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил бывшему мэру Череповца Вадиму Германову выдвинуться на выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале сегодня, 3 марта, уточнив, что уже обсудил идею со своим «другом и соратником» вчера, «на Масленицу». Ранее губернатор предлагал господину Германову должность в областном правительстве.

«Обсудили наши договоренности, в рамках которых мы предлагаем ему высокий пост на федеральном уровне. Предложил ему представлять регион в Госдуме и пойти на выборы в 2026 году»,— написал господин Филимонов. Он подчеркнул, что высоко ценит эффективность Вадима Германова в управлении жилищно-коммунальным хозяйством города, и поблагодарил за совместно реализованные проекты по благоустройству и командную работу в рамках областных программ. По словам Георгия Филимонова, Вадим Германов в данный момент находится в отпуске и «думает над предложением».

Сейчас Вологодскую область в нижней палате парламента представляют два депутата-одномандатника: Алексей Канаев (Череповецкий округ) и Валентина Артамонова (Вологодский округ). Ранее, 5 февраля, «Ъ» сообщал, что вологодское отделение «Единой России» исключило господина Канаева из партии за критику «сухого закона», который был инициирован губернатором Филимоновым, однако депутатский мандат он сохранил.

Напомним, Вадим Германов покинул должность мэра Череповца 21 февраля по собственному желанию. Георгий Филимонов назвал это решение «плановым» и объяснил, что оно связано «с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех без исключения муниципалитетах». Господин Германов возглавлял администрацию Череповца с 2019 года и был переутвержден на должность мэра городской думой 15 сентября 2022 года. До этого он работал гендиректором компании «Северсталь Российская сталь».

Божена Иванова