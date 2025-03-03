Мерц назвал конфликт Трампа и Зеленского «спровоцированной эскалацией»

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стал следствием «спровоцированной эскалацией». Произошедшее вписывается в линию поведения новой американской администрации в последние месяцы, подчеркнул немецкий политик.

«По моему мнению, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, очевидно, спровоцированная эскалация. Я был несколько удивлен тоном разговора — он не принес никакой пользы»,— сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции (цитата по Bild).

«В том, что мы сейчас наблюдали в Вашингтоне, есть определенная преемственность в череде событий последних нескольких недель, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности», — добавил он. Лидер Христианско-демократического союза призвал готовиться к тому, что Европа и Германия в частности должны будут «очень и очень много делать для собственной безопасности в следующие годы и десятилетия».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украины. Дональд Трамп вскоре заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру.

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Лусине Баласян