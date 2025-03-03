Капитан воронежского «Факела» получил травму в матче с «Химками»

В ходе матча с подмосковными «Химками» капитан воронежского футбольного клуба «Факел» Ираклий Квеквескири получил травму. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Квеквескири (по центру)

Фото: пресс-служба ФК «Факел» Ираклий Квеквескири (по центру)

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

У полузащитника диагностировали надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может занять около трех недель.

Вчера «Факел» проиграл «Химкам» в первом матче Российской премьер-лиги после зимнего перерыва со счетом 1:0. Встреча прошла в Подмосковье.

В следующем туре «огнеопасные» сыграют дома с петербургским «Зенитом». Игра начнется в 14:30 8 марта на стадионе «Факел».

Егор Якимов