В Таганроге разработают генплан развития города на 20 лет вперед

В Таганроге разрабатывают новый генеральный план по развитию города на ближайшие 20 лет, сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Камбулова Фото: Светлана Камбулова

На данный момент выполняется второй этап проекта, который ведет ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр». Контракт на разработку плана был заключен в июле прошлого года.

Светлана Камбулова подчеркнула важность соблюдения сроков и учета перспектив развития жилищного строительства, модернизации инфраструктуры и других направлений.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области Донской государственный технический университет (ДГТУ) разработает генеральный план для восстановления Пухляковского агротехникума, который недавно перешел под его временное управление на безвозмездной основе.

Снежана Стодольская