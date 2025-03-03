Иранские реформаторы несут потери

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о намерении уйти в отставку. Как пояснил политик, заслуживший репутацию сторонника диалога с США, решение принято, чтобы избежать продолжающегося давления на команду президента-реформатора Масуда Пезешкиана. Господин Зариф давно стал мишенью критики иранских консерваторов, считающих, что взгляды вице-президента угрожают национальному единству на фоне попыток высшего руководства Исламской Республики обеспечить общую позицию иранских властей по всем ключевым вопросам, особенно по проблеме переговоров с США. Свою роль в уходе из правительства господина Зарифа может сыграть и тот факт, что его дети имеют американские паспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф (июнь 2024 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф (июнь 2024 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Свое намерение уйти в отставку Мохаммад Джавад Зариф объяснил в соцсети X. По его словам, в такой необходимости его убедил глава судебной системы Ирана Голам-Хосейн Мохсени-Эджеи. «Отмечая текущую ситуацию в стране, он посоветовал мне вернуться к работе в университете, чтобы избежать дальнейшего давления на правительство,— отметил политик-реформатор.— Я по-прежнему горжусь тем, что поддерживал Пезешкиана. И желаю ему и всем слугам народа всего наилучшего».

Господин Зариф не преминул напомнить, что с момента вступления в должность 1 августа 2024 года он столкнулся с клеветой и угрозами.

Об отставке вице-президент Ирана проинформировал спустя день после того, как Меджлис (однопалатный законодательный орган) уволил министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати. Министру поставили в вину стремительное падение курса иранского риала. Как отмечают оппозиционные Тегерану СМИ, с сентября 2024 года национальная валюта обесценилась более чем на 50%. А ее обвал в связке с устойчиво высокой инфляцией заметно отразился на уровне жизни иранцев, отмечает канал Iran International.

Причины, побудившие уйти в отставку господина Зарифа, менее прозрачны. Последний раз он подавал прошение об уходе с должности 11 августа — после десяти дней работы вице-президентом. Тогда он объяснил этот шаг неудовлетворенностью собственной работой на должности главы консультационного совета по формированию нового кабинета министров. Правда, в итоге господин Зариф остался на посту вице-президента.

Политический источник портала Amwaj.media пояснил, что в необходимости отставки вице-президента, занимавшегося стратегическими вопросами, президента Масуда Пезешкиана недавно во время личной встречи убедил некий «высокопоставленный чиновник». Собеседник обратил внимание главы исполнительной власти на один из пунктов иранского законодательства, якобы не позволяющий господину Зарифу находиться на госслужбе. Это запрет на то, чтобы руководящие должности в Иране занимали люди, чьи близкие родственники имеют двойное гражданство.

Критики не раз обвиняли господина Зарифа в том, что его дети имеют паспорта граждан США.

Серьезный конфронтационный потенциал содержала в себе и публичная активность господина Зарифа. Выступая на полях форума в Давосе в январе этого года, вице-президент сообщил, что правительство Исламской Республики решило не оказывать давления на иранок, появляющихся на улице с непокрытой головой, даже несмотря на то, что отсутствие хиджаба противоречит национальному законодательству. «Мы движемся в правильном направлении. Этого недостаточно, но это шаг в правильном направлении»,— рассказал господин Зариф о попытке правительства реформаторов либерализовать существующие правила.

В ответ на выступление в Давосе комитет Меджлиса по национальной безопасности призвал отстранить господина Зарифа от должности. Депутаты пояснили, что в условиях международного давления иранскому обществу «необходимы единство и целостность в мыслях, словах и действиях», в то время как слова господина Зарифа раскалывают страну и противоречат интересам нации.

Напомним, что главной претензией к команде действующего президента Ирана является и ее стремление к сделке с США по ядерной программе.

Консерваторы во главе с верховным лидером страны Али Хаменеи уверены, что переговорный процесс при нынешних условиях невозможен, в то время как реформаторы, к которым принадлежат Масуд Пезешкиан и Мохаммад Джавад Зариф, полагают, что диалог с Вашингтоном необходим.

Существование разногласий внутри истеблишмента раскрыл на днях сам Масуд Пезешкиан. «Я думал, что было бы лучше вступить в диалог (с американцами.— "Ъ"), но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США,— рассказал президент Ирана.— Я могу придерживаться каких-то убеждений, но, когда верховный лидер определяет направление, мы должны адаптироваться соответствующим образом и находить правильный путь».

Пока отношения Тегерана с международным сообществом только накаляются. Если к середине этого года Иран не пойдет на переговоры по ядерной проблеме, то Великобритания, Франция и ФРГ восстановят против него все санкции, введенные по решению Совета Безопасности ООН в ответ на разработки в ядерной сфере. Более серьезные шаги с благословения США может предпринять Израиль, который готов нанести удар по ядерной инфраструктуре своего главного регионального противника в случае, если тот проигнорирует призывы Дональда Трампа договориться о новой сделке.

Нил Кербелов