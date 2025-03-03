ЦБ выпускает памятную монету к 200-летию изобретателя первого русского самолета

Центробанк 4 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 руб. в честь 200-летия изобретателя первого русского самолета Александра Можайского. Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России», сообщила пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @cbr_official Фото: @cbr_official

Тираж монеты — 3 тыс. штук. Она изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 15,55 г серебра. На лицевой стороне монеты изображен герб России и расположены надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также ее номинал, обозначение металла, дата выпуска, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса.

На оборотной стороне монеты расположен портрет Александра Можайского, а также чертежи летательного аппарата и облаков. Также нанесена надпись «А.Ф. Можайский», годы его рождения и смерти (1825 и 1890), а также часть цитаты «Я желал быть полезным своему Отечеству...». Отмечается, что монета изготовлена качеством «пруф». С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Подробнее об Александре Можайском — в материале «Ъ» «Авиатор из гардемаринов».