На Дону 5 марта пройдет тренировка системы оповещения населения

В Ростовской области 5 марта с 10:00 до 11:00 пройдет тренировка системы оповещения населения во всех 55 муниципалитетах региона задействуют все электросирены, громкоговорители и трансляционные установки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В 10:43 будет отправлено сообщение «Техническая проверка», которое прервет эфирные передачи на десяти телевизионных каналах первого мультиплекса и трех радиостанциях — «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ».

Также планируется проведение мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта с громкоговорителями. Уточняется, что при выявлении неисправностей оборудования ремонт или замена будут проведены как можно быстрее.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь поручил разработать предложения по модернизации Системы-112 после посещения Центра информационного обеспечения безопасности населения.

Снежана Стодольская