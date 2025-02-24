За неделю в Черноземье произошло 145 пожаров, погибли шесть человек

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 145 пожаров, в результате которых погибли шесть человек, еще как минимум пять пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Воронежской области за неделю произошло 44 пожаров. Как минимум трое человек пострадали, о погибших не сообщалось. Подразделения МЧС России дважды реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Белгородской области ликвидировали 32 возгорания, из которых 12 произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, один раз с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Взрывотехники ликвидировали один боезапас времен ВОВ.

В Курской области потушили 30 пожаров. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России более 100 раз выезжали на вызовы по тревоге и 36 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло восемь пожаров пожара. Подразделения МЧС России один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. На трассе Липецк-Данков в результате столкновения и возгорания автомобилей погибли два человека.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали семь пожаров. В результате возгорания в частном доме в Котовске погибли три человека, еще двое пострадали. Подразделения МЧС России отреагировали на шесть дорожных происшествий.

В Орловской области зарегистрировано 24 возгорания. Один человек погиб, 19 — эвакуировали, а еще пять спасли. Подразделения МЧС России 43 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

Со 10 по 17 февраля в Черноземье произошло 144 пожара, в результате которых погибли семь шесть, еще как минимум двое пострадали.

Егор Якимов