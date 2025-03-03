Экс-глава УГИБДД по Ставрополью отрицает создание ОПГ

На очередном заседании суда по делу экс-руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемый заявил о недоказанности всех обвинений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики Фото: Официальный канал Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики

«Никаких преступных схем не разрабатывал, никакой преступной группой не руководил. Доказательств нет, эти обвинения опровергаются показаниями свидетелей в суде»,— сказал Алексей Сафонов.

Как уже сообщал «Ъ-Кавказ», прокуратура просила назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года в колонии строгого режима. Бывшего полицейского обвиняют в организации ОПГ в 2013 году. По данным следствия, вместе с подельниками Сафонов с 2013 по 2021 год получил 101 взятку на более 21,8 млн руб. за свободный проезд по краю водителей грузовиков.

Алексей Сафонов занимал должность начальника Госавтоинспекции Ставропольского края с 2012 года. В июле 2021 года его задержали по подозрению в организации преступного сообщества, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Николай Аксенов