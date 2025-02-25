Гособвинитель просит 24 года тюрьмы экс-начальник управления ГИБДД по Ставрополью

В Черкесском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов Карачаево-Черкесии

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«Суд выслушал судебные прения, в ходе которых государственный обвинитель просил окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 000 руб.» ,— следует из официального заявления суда.

Сторона защиты просила суд оправдать господина Сафонова, в связи с не установлением события преступления. В судебном заседании, назначенном на 3 марта 2025 года, суд планирует заслушать последнее слово подсудимого.

Николай Аксенов