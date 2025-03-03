Польше не хватает денег на обслуживание истребителей F-16

Польше не хватает средств на полноценное обслуживание истребителей F-16, сообщила газета Codzienna. В частности, военные вынуждены отказаться от нанесения специального покрытия на самолеты, которое делает их менее заметными для радаров противника.

«Это ослабление оборонного потенциала»,— отметил заместитель главы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий. По оценкам депутата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Марчина Вархола, происходящее — «символ национального разоружения, осуществляемого правящей коалицией».

Военные намерены потребовать объяснений по этому поводу от Министерства национальной обороны и армии.

У Польши есть на вооружении 48 истребителей F-16. В связи с их ограниченным количеством власти страны заявляли, что не намерены поставлять эти самолеты Украине.

В прошлом году глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что в 2025 году Варшава планирует направить на военные нужды 4,7% от своего валового внутреннего продукта.

О расходах Варшавы на оборону — в материале «Ъ» «Всё Польше да больше».