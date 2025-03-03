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Пропавшую 15-летнюю нижегородку нашли в Московском районе

Сотрудники полиции установили местонахождение 15-летней жительницы Московского района Нижнего Новгорода, пропавшей из дома с улицы Березовской 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 3 марта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас подросток находится в отделе полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают причины ее ухода из дома. В полиции добавили, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, в ближайшее время ее передадут законным представителям.

Галина Шамберина