Пропавшую 15-летнюю нижегородку нашли в Московском районе

Сотрудники полиции установили местонахождение 15-летней жительницы Московского района Нижнего Новгорода, пропавшей из дома с улицы Березовской 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас подросток находится в отделе полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают причины ее ухода из дома. В полиции добавили, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, в ближайшее время ее передадут законным представителям.

Галина Шамберина