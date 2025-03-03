В Нижнем Новгороде пропала 15-летняя девушка

Полиция просит помощи в поисках 15-летней местной жительницы в Нижнем Новгороде. Как сообщили в ГУ МВД, несовершеннолетняя пропала 2 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Иванищева, пропавшая в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Александра Иванищева, пропавшая в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным полиции, 15-летняя Александра Иванищева днем ушла из дома на улице Березовской, и с тех пор про нее ничего неизвестно. Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, длинные русые волосы. На момент исчезновения была одета в черные куртку, снуд, широкие брюки и берцы, а также в белую шапку-ушанку.

Граждан, обладающих информацией о пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-999-077-18-18, 268-44-00, 268-44-02 или по каналу связи «02» (с мобильного устройства 112).

Галина Шамберина