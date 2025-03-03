Минэнерго прорабатывает варианты поддержки «РусГидро»

Минэнерго сообщило, что поддерживает идею моратория на дивиденды госхолдинга «РусГидро» (MOEX: HYDR). Также рассматриваются другие предложения по поддержке компании. Об обсуждении моратория в феврале сообщал «Ъ».

«Министерство поддерживает инициативы по введению моратория на выплату "РусГидро" дивидендов и выделению льготного финансирования на дальневосточные стройки. Другие предложения по стабилизации финансового состояния компании также находятся в проработке»,— рассказали ТАСС в Минэнерго.

Как выяснил «Ъ», правительство обсуждает продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России еще на семь лет, до 2035 года. С этой идеей выступил вице-премьер Юрий Трутнев: он рассчитывает, что эта мера должна помочь стабилизировать финансовое положение «РусГидро». За последние пять лет цены на уголь для ТЭС на Дальнем Востоке выросли на 91%, из-за чего Дальневосточная генерирующая компания (входит в «РусГидро») накопила убытки в размере 59,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Долгий Восток».