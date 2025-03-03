Банк ВТБ нарастил клиентскую базу в Удмуртии на четверть по итогам года

Клиентская база банка ВТБ в Удмуртии увеличилась на 25% и составила 215 тыс. человек по итогам 2024 года, сообщила «Ъ-Удмуртия» управляющая региональным отделением финорганизации Екатерина Шумкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

«Мы открываем офисы в небольших населенных пунктах области, обновляем существующие точки — увеличиваем капиллярность нашей розничной сети в крупных городах, заходим в небольшие населенные пункты»,— объяснила причины роста госпожа Шумкова. В 2024 году офисы «легкого формата» открылись в Уве, Сарапуле и Агрызе (Татарстан). Кроме того, было реконструировано отделение ВТБ на ул. Ворошилова в Ижевске.

Управляющая реготделением добавила, что «взрывной рост» клиентской базы произошел в доставке банковских продуктов. «Каждая четвертая продажа происходит не в приложении, а с помощью выездного менеджера»,— отметила госпожа Шумкова. География обслуживания расширилась на 70 населенных пунктов, охватив 87% населения республики. Менеджеры ежедневно проезжают до 25 км.

Госпожа Шумкова добавила, что за счет планируемого присоединения Почта Банка к ВТБ планируется довести охват населения республики до 100%.

Еще одной причиной роста клиентской базы глава филиала ВТБ назвала запуск нового зарплатного проекта во 2-м квартале 2024 года. В основе программы — скидки на продукты партнеров банка, дополнительные категории кэшбэка и автоматизация перехода работника в финорганизацию за счет данных «Госуслуг».

«Сейчас более 82 тыс. жителей Удмуртии получают зарплату на карты ВТБ, за год их число выросло на 14%. Это сотрудники компаний всех сфер бизнеса, госорганов, учреждений культуры, социальной сферы»,— сказала госпожа Шумкова. Она привела в пример обслуживание по программе более 9 тыс. сотрудников силовых ведомств в регионе.

Также росту клиентской базы способствовало обновление в 2024 году программы лояльности, по которой ВТБ отказался от системы начисления бонусов в пользу рублей. Госпожа Шумкова отметила, что кешбэк остается важнейшим инструментом привлечения и удержания клиентов.