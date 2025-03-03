В Бугульме сотрудники полиции задержали двух жителей Заинска, 2008 и 2006 годов рождения, по подозрению в сбыте партии наркотиков. Молодые люди были задержаны возле подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Бугульме задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При досмотре у задержанного (2008 года рождения) было найдено 25 свертков, а также телефон и пакет с магнитами. У второго задержанного (2006 года рождения) обнаружили 24 свертка, два телефона и колбу с магнитами. По результатам экспертизы изъятые вещества массой 95 г оказались наркотиками «Мефедрон» и «Мэтилэфедрон».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Задержанные признали свою вину. Несовершеннолетний подозреваемый был отправлен под домашний арест, а его подельника заключили под стражу.

Артём Дергунов