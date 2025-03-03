В Ессентуках за «закладки» будут судить 17-летнего подростка

В Ессентуках 17-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков через «закладки». Об этом сообщили в Следкоме края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В январе 2025 года, несовершеннолетний, являясь участником организованной группы, в качестве курьера планировал сбыть на территории города Ессентуки, путем расположения “закладок“ наркотические средства»,— сообщают в ведомстве.

Успеть довести преступные действия на одном из выездов парень не успел. Его оперативно задержали сотрудники полиции.

Теперь подозреваемый юноша проходит сразу по нескольким уголовным статьям. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Николай Аксенов