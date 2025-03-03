ФСБ показала арсенал ликвидированного исламиста, который готовил теракт в метро

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видео, на котором запечатлены оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, принадлежавшие ликвидированному террористу. Ранее сообщалось, что он планировал совершить теракты в московском метро и еврейском религиозном учреждении в Подмосковье.

На кадрах видно тело убитого исламиста, его пистолет, черные флаги с белыми надписями вязью, а также химические вещества и детали для сборки самодельной бомбы. Кроме того, на видео показана переписка из телефона террориста, содержащая инструкции по изготовлению взрывного устройства.

По данным ФСБ, задержанный, гражданин РФ и уроженец одной из стран Центральной Азии, намеревался осуществить подрыв в культовом еврейском учреждении Московской области и на станции метро. После совершения атак он планировал выехать в Афганистан и присоединиться к международной террористической организации.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В ходе обыска у него изъяли оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.