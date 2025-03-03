Bloomberg: Трампу представят группу «Европа плюс» по отправке миротворцев

Франция и Великобритания в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу объединение «Европа плюс» — коалицию желающих участвовать в миротворческой миссии на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. В группу могут войти и неевропейские государства, включая Канаду, отмечает агентство.

Источники Bloomberg пояснили, что Париж и Лондон хотят получить «одобрение» от Дональда Трампа. Отправка миротворческой миссии на Украину для контроля за режимом прекращения огня будет обсуждаться и на саммите ЕС 6 марта. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагала провести саммит Евросоюз—США, чтобы обсудить подходы к решению российско-украинского конфликта.

Франция и Великобритания, разработавшие план по отправке на Украине 30 тыс. миротворцев, просили у США об «ограниченной военной помощи» на случай возможной угрозы. О гарантиях безопасности, исключающих возобновление боевых действий, просил и президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом. Разногласия лидеров привели к конфликту, и украинский президент покинул Белый дом досрочно.

Подробнее о планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».

Лусине Баласян