Fox News: Вэнс перевез семью после конфликта с проукраинскими активистами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден перевести свою семью в «тайное место» из-за проукраинских демонстрантов на горнолыжном курорте в Вермонте. Согласно источникам Fox News, господин Вэнс и его семья намеревались остановиться в четырехзвездной гостинице недалеко от курорта, но вместо этого переехали в другое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters

Как сообщает телеканал, «сотни проукраинских демонстрантов» выстроились вдоль дороги перед курортом, где вице-президент планировал провести семейный отдых. На акции звучали лозунги в поддержку Украины и обвинения в пророссийской позиции господина Вэнса и президента США Дональда Трампа. В частности, вице-президента называли «нацистским отбросом» и «предателем».

28 февраля состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома в Овальном кабинете. Во встрече также принимал участие Джей Ди Вэнс. Планировалось, что стороны заключат сделку о полезных ископаемых. Переговоры провалились, беседа прошла на повышенных тонах. Владимир Зеленский покинул Вашингтон досрочно.

Подробнее о том, как проходили переговоры, читайте в материале «Ъ» «Встреча показала несостоятельность».