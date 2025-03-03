Следователи проводят проверку по факту отравления семьи в Белебеевском районе

Белебеевский межраионный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту отравления шестерых человек в частном жилом доме в рабочем поселке Приютово Белебеевского района, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По предварительным данным, вчера вечером во время использования газового оборудования для согрева воды мать и пятеро детей в возрасте от одного до девяти лет почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью с признаками отравления угарным газом. Угрозы жизни нет.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, к утру все дети находились в стабильном состоянии средней тяжести, а 26-летняя мать была переведена из реанимации. Прокуратура также проводит проверку.

Майя Иванова