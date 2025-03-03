Шестерых жителей Башкирии госпитализировали из-за отравления угарным газом

Шесть жителей частного дома в Приютово (Белебеевский район) попали в больницу из-за отравления угарным газом, написал в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, вызов в службу скорой помощи из-за массового отравления поступил в воскресенье вечером. Среди госпитализированных — пять детей и один взрослый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К утру все дети находились в стабильном состоянии средней тяжести. «26-летняя пациентка переведена из реанимации»,— написал глава минздрава.

Белебеевская межрайонная прокуратура проводит проверку ЧП, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова