Тюменское предприятие выплатило 2,5 млн рублей рабочему за лишение руки

Ялуторовский районный суд в Тюменской области взыскал с АО «Комбинат строительных материалов» (КСМ) компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб. для сотрудника, который после получения травмы на работе потерял руку, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что 28 января 2022 года работавший на КСМ оператором смесительной башни рабочий во время чистки барабана лоткового ленточного конвейера был затянут транспортерной лентой под корпус ограждения транспортера. Из-за полученного трудового увечья ему пришлось ампутировать руку. По факту произошедшего прокуратура направила иск в суд.

АО «КСМ» предъявило встречный иск на сумму 620 тыс. руб. за задолженность по договору займа, отметив, что 22 декабря 2022 года стороны заключили договор о покупке высокотехнологичного протеза. В июне 2024 года в счет погашения займа рабочий передал 1,25 млн руб., однако еще оставался долг.

Истец поддержал исковые требования и признал встречные исковые требования, отметив, что его до сих пор его беспокоят боли, в том числе «фантомные», он не может найти работу, имеет сложности в быту. По итогам рассмотрения дела суд также удовлетворил встречные исковые требования АО «КСМ» в полном объеме.

Ранее в Тюменской области АО «Самотлорнефтепромхим» по решению Уватского районного суда выплатило 1 млн руб. помощнику бурильщика, который во время работы на производстве лишился кисти руки.

Ирина Пичурина