Бречалов раскритиковал сроки строительства физкультурного комплекса в Балезино

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Балезино, в котором первые соревнования планируется провести зимой. Об этом стало известно на аппаратном совещании сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я не могу представить: мы каркасно-тентовый ФОК будем девять месяцев строить при условии, что фундамент заранее был залит? Меня не устраивают сроки»,— сказал господин Бречалов.

Работы идут в соответствии с графиком, добавил глава Балезинского района Юрий Новойдарский. «Закупается оборудование и материалы. Проектную документацию вернули на доработку — замечаний очень много. Изначально она была представлена 15 января»,— сказал он.

Глава региона отметил, что объект планировали сделать в 2024 году. «Если подрядчик не успевает, то расторгайтесь сейчас. Не надо проходить ту же историю. Мы же не космодром строим или кампус за 20 млрд руб. Не должны такие объекты строиться год»,— заключил господин Бречалов.

Напомним, объект возводится совместно с «РЖД». Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2024 года. ФОК станет основной спортплощадкой района.