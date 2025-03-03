Врио первого вице-губернатора Белгородской области назначен Илья Пономарев

Илья Пономарев назначен врио первого замгубернатора Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков (слева) и Илья Пономарев (справа) во время заседания Заксобрания Севастополя

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков (слева) и Илья Пономарев (справа) во время заседания Заксобрания Севастополя

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С лета 2023 года по декабрь 2024-го этот пост занимал Дмитрий Гладский. Он курировал вопросы экономики. Ушел по собственному желанию в связи с «позитивными семейными обстоятельствами».

Илья Пономарев окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Менеджмент» с присвоением квалификации экономиста. Работал в ООО «Коммерческий банк "Ижмашбанк"», ЗАО «Экономико-правовой центр», муниципальном учреждении «Городское жилищное управление администрации Ижевска», аппарате главного федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе по Удмуртской Республике и в ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» в Ижевске. В 2016 году назначен руководителем Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики. В 2019 году работал заместителем губернатора–председателя правительства города Севастополь.

В декабре 2024 года господин Пономарев был назначен советником Вячеслава Гладкова по экономике. В феврале стало известно, что он возглавит рабочую группу по изменению организации работы регионального министерства строительства.

Алина Морозова