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Илья Пономарев будет контролировать «улучшение работы» белгородского минстроя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его советник Илья Пономарев, назначенный на эту должность в декабре, возглавит рабочую группу по изменению организации работы регионального министерства строительства. Такое решение было принято на совещании по выплатам и восстановлению жилья, поврежденного при обстрелах.

Здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание правительства Белгородской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Цель — улучшение работы министерства. Первая задача — формирование единой базы данных . Сейчас таких баз 22 — в каждом муниципалитете»,— рассказал глава региона.

Господин Гладков отдельно остановился на восстановлении жилья в Белгороде. По его словам, на эти цели было направлено около 300 млн руб. «Оперативная обстановка в областной столице не такая, как в Белгородском районе или в Шебекине. Деньги есть, обстановка позволяет, строительных организаций много, а работа до сих пор не выполнена. И это плохо»,— заявил губернатор.

Он также отметил большой объем работ в Шебекино, но назвал подход местных властей правильным. «Понимаем, люди устали от напряжения и ожидания момента, когда они смогут вернуться в свои дома и квартиры. Поэтому кроме ускорения восстановления другого варианта нет»,— сказал Вячеслав Гладков.

За прошлую неделю в Белгородской области восстановили 293 поврежденных при обстрелах жилых объекта. Еще 192 частных дома и квартиры пострадали.

Алина Морозова

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