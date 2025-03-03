СКР начал проверку в отношении ирбитского полицейского за превышение полномочий

В Ирбите СКР по Свердловской области организовал проверку по факту возможного превышения полномочий полицейским, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в ночь на 27 февраля в одном из сел Ирбитского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, участковый уполномоченный применил физическую силу к местному жителю 1992 года рождения. Сотрудник полиции прибыл по вызову с сообщением о противоправных действиях мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Для установления обстоятельств происшествия планируется назначение экспертиз и проведение опросов участников инцидента. Также будет изучаться характеризующий материал на сотрудника полиции.

В январе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге с полицейским, который обвиняется в гибели пенсионерки — в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ирина Пичурина